Нападающий «Сибири» Артёмов выбыл на месяц из-за травмы

Нападающий «Сибири» Артём Артёмов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» и выбыл на месяц, сообщается на официальном сайте клуба.

Медицинское обследование показало, что на восстановление понадобится четыре недели. Артёмов получил повреждение в момент блокировки броска соперника и в третьем периоде на лёд не выходил. «Сибирь» на домашней площадке проиграла «Авангарду» в овертайме со счётом 1:2, команда после восьми матчей набрала 13 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции.