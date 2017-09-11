«Амур» дважды вёл в счёте, но проиграл «Йокериту» в первом домашнем матче

«Амур» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Хабаровская команда провела первый домашний матч в сезоне, он завершился со счётом 2:4.

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Счёт в матче уже на четвёртой минуте открыл Алексей Бывальцев, однако через некоторое время гости отыгрались благодаря голу Марко Анттилы. До перерыва команды ещё раз обменялись шайбами — Павел Дедунов сделал счёт 2:1, а Брайан О'Нилл восстановил равенство.



Решающей стала вторая двадцатиминутка, в котором сначала Ээли Толванен вывел «шутов» вперёд, а затем Мэттью Гилрой увеличил преимущество. В третьем периоде шайб заброшено не было.



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Вы можете посмотреть видеообзор матча также на официальном сайте КХЛ.