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Итоги игрового дня ВХЛ

11 сентября 2017, понедельник. 22:43 Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

Ангарский «Ермак» дома потерпел поражение от «Южного Урала» из Орска со счётом 2:5.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 14:00 МСК
Ермак
Ангарск
2 : 5 0:2, 1:1, 1:2
Южный Урал
Орск
0:1 – Музычко (Марзоев) – 13:39 (5x4), 0:2 – Репин (Илья Иванов) – 19:29 (5x5), 1:2 – Локтев – 21:54 (5x4), 1:3 – Кудрин – 23:48 (5x5), 2:3 – Закарлюкин (Пайор) – 43:27 (5x5), 2:4 – Сметанин (Скатов) – 46:41 (5x5), 2:5 – Сметанин – 54:50 (5x5)

Красноярский «Сокол» на домашней арене уступил «Горняку» из Учал со счётом 3:4 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
3 : 4 0:0, 2:2, 1:1, 0:1
Горняк
Учалы
1:0 – Назаров (Заборников, Потылицын) – 22:44 (5x5), 1:1 – Пилипенко (Сетдиков, Митякин) – 25:47 (5x4), 2:1 – Назаров (Лютов, Бондарев) – 37:34 (5x4), 2:2 – Мингалеев (Антонов) – 38:00 (5x5), 2:3 – Антонов (Лысенко, Мингалеев) – 46:56 (5x5), 3:3 – Назаров (Лютов, Бондарев) – 55:21 (5x4), 3:4 – Мингалеев (Антонов) – 60:36 (3x3)

Ижевская «Ижсталь» потерпела поражение от ХК «Саров» со счётом 2:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
2 : 4 0:1, 1:2, 1:1
ХК Саров
Саров
0:1 – Медведев (Горбунов) – 04:21 (5x5), 0:2 – Горбунов (Хасаншин, Коннов) – 23:07 (5x5), 1:2 – Мансуров (Вихарев) – 29:33 (5x5), 1:3 – Миронов – 35:16 (5x5), 2:3 – Черников (Кочуров, Верёвкин) – 54:46 (5x5), 2:4 – Смолин (Горбунов) – 59:45 (en)

Воскресенский «Химик» дома одержал победу над ХК «Рязань» со счётом 3:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
3 : 1 2:0, 0:1, 1:0
ХК Рязань
Рязань
1:0 – Квартальнов (Смирнов) – 03:26 (5x5), 2:0 – Черных – 11:42 (5x4), 2:1 – Мнацян (Рукин, Леснухин) – 25:46 (5x5), 3:1 – Черных – 44:02 (5x5)

Альметьевский «Нефтяник» на домашней площадке победил пензенский «Дизель» — 4:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
4 : 1 2:0, 2:0, 0:1
Дизель
Пенза
1:0 – Демидов (Гильманов, Сумин) – 12:16 (5x4), 2:0 – Хапов (Демидов, Гильманов) – 15:04 (5x5), 3:0 – Демидов (Хапов, Хамидуллин) – 30:22 (5x3), 4:0 – Демидов (Хапов, Гильманов) – 33:19 (5x5), 4:1 – Копытин (Груздев, Людучин) – 50:19 (5x5)

Чеховская «Звезда» в результативном матче переиграла «Буран» со счётом 5:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 18:30 МСК
Звезда
Чехов
5 : 3 1:3, 2:0, 2:0
Буран
Воронеж
1:0 – Антипов – 03:11 (5x5), 1:1 – Мурзин – 08:00 (5x5), 1:2 – Мурзин – 11:18 (5x5), 1:3 – Гайдаш – 19:36 (5x5), 2:3 – Хлопотов – 29:30 (4x5), 3:3 – Тимирёв (Пешехонов) – 38:18 (5x5), 4:3 – Тимирёв (Антипов, Слепцов) – 52:08 (5x5), 5:3 – Мокин (Силаев, Чмыхов) – 54:42 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
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