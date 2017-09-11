Итоги игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день.



Ангарский «Ермак» дома потерпел поражение от «Южного Урала» из Орска со счётом 2:5.

Красноярский «Сокол» на домашней арене уступил «Горняку» из Учал со счётом 3:4 ОТ.

Ижевская «Ижсталь» потерпела поражение от ХК «Саров» со счётом 2:4.

Воскресенский «Химик» дома одержал победу над ХК «Рязань» со счётом 3:1.

Альметьевский «Нефтяник» на домашней площадке победил пензенский «Дизель» — 4:1.

Чеховская «Звезда» в результативном матче переиграла «Буран» со счётом 5:3.