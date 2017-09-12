Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев дал свой прогноз на исход предстоящих матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 12 сентября, в котором состоятся четыре встречи.

«Салават» разгромит рижское «Динамо». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео «Ак Барс» и «Салават» уверенно выиграют дома, «Нефтехимик» будет сильнее «Торпедо».

«Салават Юлаев» — «Динамо» (Рига)

«Югра» — «Авангард»

«Ак Барс» — «Спартак»

«Нефтехимик» — «Торпедо»

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Вы можете посмотреть видеопрогноз также на «Чемпионате».

Вы можете принять участие в опросе также в PlayBuzz.