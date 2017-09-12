«Нефтехимик» может увеличить фонд оплаты труда

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов рассказал об изменениях в принципе работы хоккейной вертикали клуба, а также отметил, что сокращённый фонд оплаты труда в ближайшее время может быть увеличен.

«С тренерским штабом Андрея Назарова мы выработали новую политику „Нефтехимика“, согласно которой игроки зарабатывают деньги, а не получают их. Также создаём все условия для выдвижения на первые роли молодых хоккеистов, воспитанников нижнекамского хоккея, ведь у нас хорошо работает школа, а клуб МХЛ „Реактор“ этой весной вышел в финал Кубка Харламова. Отмечу, что новые принципы работы хоккейной вертикали „Нефтехимика“ полностью поддержало и утвердило наше руководство — ПАО „Нижнекамскнефтехим“.

Вопреки некоторым сообщениям, бюджет «Нефтехимика» не стал значительно ниже — сократился лишь фонд оплаты труда. При этом благодаря нашему генеральному спонсору зарплаты у нас выплачиваются день в день, что происходит отнюдь не в каждом клубе лиги. Кстати, не исключаю, что в ближайшее время нам удастся фонд оплаты поднять", — цитирует Якупова Russia-Hockey.ru.