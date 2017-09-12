Лебрюн: Сергачёва не обменяли на Дюшейна, но от Друена «Монреаль» не отказался

Известный хоккейный журналист Пьер Лебрюн поделился мнением о переходе в «Монреаль Канадиенс» нападающего Джонатана Друена, который пришёл из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в обмен на российского защитника Михаила Сергачёва.



«Друену теперь негде спрятаться, он попал на самый страстный в лиге рынок. Он готовится дебютировать за «Монреаль», являясь первой франкоканадской звездой команды за четверть века – предыдущим таким героем был Стефан Рише, который забивал по 50 голов за сезон. Казалось, что генеральный менеджер клуба Марк Бержевен уже дал повод для обсуждений на долгие годы вперёд, когда отправил любимца публики Пи Кей Суббэна в «Нэшвилл», получив взамен Ши Уэбера. Год спустя он снова ошеломил публику, заманив Друена в обмен на ценного защитника Михаила Сергачёва. Это был тот самый Сергачёв, которого, как полагают, Бержевен не захотел отправлять в «Колорадо» на Мэтта Дюшейна, но перед Друеном устоять не смог. Вопрос теперь в том, что может предложить форвард «Монреалю» после сезона с 53 очками за «Тампу». Если в НХЛ и есть какая-то команда, которая может позволить себе расстаться с растущей звездой нападения, то это как раз «молнии», у которых в организации много талантливых форвардов не только на уровне НХЛ. Молодых классных защитников выменять практически невозможно, но «Тампе» это удалось: цена была высока, но клуб может себе это позволить», — отметил Лебрюн в своей колонке в издании The Athletic.



В прошлом сезоне 22-летний Друен набрал 53 (21+32) очка в 73 матчах за «Тампа-Бэй». 19-летний Сергачёв провёл четыре матча за «Монреаль», а большую часть сезона отыграл в клубе молодёжной лиги Онтарио «Виндзор» (10 голов, 33 передачи в 50 матчах).

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