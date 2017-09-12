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Белов: на выезд «Витязя» полетят почти все игроки, включая Горака

12 сентября 2017, вторник. 12:55 Хоккей

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов рассказал, как команда справлялась с чередой травм и болезней, а также отметил, что на выезд команды отправится большинство хоккеистов, включая Романа Горака, который получил травму верхней части тела. «Витязь» в выездной серии сыграет с «Сибирью», «Куньлунь Ред Стар», «Адмиралом» и «Амуром».

«В этой домашней серии мы оказались в очень сложной ситуации. Много ребят поочерёдно заболевали, практически каждый день в лазарет поступало по два-три человека. Плюс в последнем матче Горак получил травму, практически больной играл Панков. Сегодня утром пришли ещё не очень хорошие новости — небольшое сотрясение у Денежкина, заболел Романов.

Слава богу, игроки выбывали не на длительный период. Сегодня те, кто болел, уже тренировались. Надеемся, у Ромы Горака не такая серьёзная травма, он поедет с командой на выезд. Романов останется, присоединится к команде, как только будет здоров. Летят на выезд практически все. Выглазов тренировался по индивидуальной программе, надеемся, он сыграет уже в Новосибирске. С Петраковым всё нормально, он поедет на выезд.

Конечно, эта ситуация повлияла на нашу неудачную игру. Ребята делали всё возможное. Небольшой осадок остался, потому что даже в этой ситуации могли зацепиться за игры и набирать очки. Впервые за всё время работы сталкиваюсь с тем, что буквально за неделю больше половины команды заболевает или травмируется. Это тоже опыт, надо его пережить и сделать выводы», — сказал Белов в эфире клубного телевидения.

Несколько хоккеистов «Витязя» не сыграют с «Салаватом» из-за недомогания

Вы также можете посмотреть видео на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Витязь" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь Валерий Белов Никита Выглазов Травмы - хоккей
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