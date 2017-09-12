Белов: на выезд «Витязя» полетят почти все игроки, включая Горака

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов рассказал, как команда справлялась с чередой травм и болезней, а также отметил, что на выезд команды отправится большинство хоккеистов, включая Романа Горака, который получил травму верхней части тела. «Витязь» в выездной серии сыграет с «Сибирью», «Куньлунь Ред Стар», «Адмиралом» и «Амуром».

«В этой домашней серии мы оказались в очень сложной ситуации. Много ребят поочерёдно заболевали, практически каждый день в лазарет поступало по два-три человека. Плюс в последнем матче Горак получил травму, практически больной играл Панков. Сегодня утром пришли ещё не очень хорошие новости — небольшое сотрясение у Денежкина, заболел Романов.



Слава богу, игроки выбывали не на длительный период. Сегодня те, кто болел, уже тренировались. Надеемся, у Ромы Горака не такая серьёзная травма, он поедет с командой на выезд. Романов останется, присоединится к команде, как только будет здоров. Летят на выезд практически все. Выглазов тренировался по индивидуальной программе, надеемся, он сыграет уже в Новосибирске. С Петраковым всё нормально, он поедет на выезд.



Конечно, эта ситуация повлияла на нашу неудачную игру. Ребята делали всё возможное. Небольшой осадок остался, потому что даже в этой ситуации могли зацепиться за игры и набирать очки. Впервые за всё время работы сталкиваюсь с тем, что буквально за неделю больше половины команды заболевает или травмируется. Это тоже опыт, надо его пережить и сделать выводы», — сказал Белов в эфире клубного телевидения.

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