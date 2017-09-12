Назаров: в целом игрой доволен, нужно немного подкрутить большинство

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги после поражения в матче с «Торпедо» (2:3 ОТ).



«Интересный матч, на мой взгляд, получился. Вели в счёте, упустили преимущество, ну, а овертайм – это уже игра до ошибки. В целом игрой доволен, немножко нужно подкрутить момент большинства.



Изменения в составе? Некоторые ребята получили на тренировке случайные, нелепые травмы. Сегодня и Жердева посмотрели ещё раз, Галимову чуть побольше добавили игрового времени. Жердев лето полностью пропустил, и фактически это только его вторая игра. Ни хвалить, ни ругать не хочется, так получилось», — цитирует тренера официальный сайт команды.

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