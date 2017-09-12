Итоги игрового дня ВХЛ и МХЛ

В Высшей хоккейной лиге сегодня прошёл один матч.



Карагандинская «Сарыарка» на домашнем льду потерпела поражение в овертайме матча с тюменским «Рубином» со счётом 2:3 ОТ.

В Молодёжной хоккейной лиге были сыграны три встречи.



Хабаровские «Амурские тигры» дома в дополнительном времени уступили чеховским «Русским Витязем» со счётом 0:1 ОТ.

«Сибирские Снайперы» на арене в Новосибирске победили «Снежных Барсов» из Астаны — 2:0.

Ярославский «Локо» на домашней арене одолел московский «Спартак» со счётом 5:3.