Клинкхаммер: готов ко всему, что скажет тренер, счастлив играть в любом звене

Нападающий «Ак Барса»Роб Клинкхаммер подвёл итоги после поражения от «Спартака» (3:4 ОТ).



«Считаю, что мы сегодня старались играть активно. Мы неплохо сыгрались, у нас было много опасных бросков, могли забивать больше. Если мы будем продолжать в том же духе, то все будет хорошо. Нужно улучшить игру в обороне, чтобы не допускать грубых ошибок. Мы проявили сегодня характер, бились до конца и спасли матч, в котором проигрывали. Жаль, что не удалось взять еще одно очко в овертайме.



Я играл в нескольких звеньях? Я готов ко всему, что скажет мне главный тренер. Я хочу приносить пользу команде, и буду счастлив играть в любом звене. В «Ак Барсе» во всех звеньях отличные игроки», — цитирует игрока официальный сайт «Ак Барса».

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