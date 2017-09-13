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«Югра»: у команды состоялся серьёзный разговор, Захаркин провёл тренировку

13 сентября 2017, среда. 10:15 Хоккей

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин продолжает работу с командой. Специалист провёл утреннюю тренировку, которая прошла в тренажёрном зале. Также хоккеисты поработали над тактикой и разбором игры. Накануне «Югра» с разгромным счётом 0:7 проиграла дома «Авангарду».

«Ещё раз приносим извинения болельщикам за разгромное поражение. У команды состоялся серьёзный разговор. Прошла запланированная на первую половину дня тренировка в зале под руководством главного тренера Игоря Захаркина. Всё сказанное накануне — это эмоции. Никаких решений сегодня приниматься не будет», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе ханты-мансийцев.

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Ранее генеральный менеджер клуба Евгений Хацей заявил, что вопрос относительно будущего Игоря Захаркина на занимаемом посту будет решаться.

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Игорь Захаркин провёл тренировку «Югры»

Игорь Захаркин провёл тренировку «Югры»

Фото: Пресс-служба ХК «Югра»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Югра Игорь Захаркин Фото
Новости. Хоккей
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