«Югра»: у команды состоялся серьёзный разговор, Захаркин провёл тренировку

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин продолжает работу с командой. Специалист провёл утреннюю тренировку, которая прошла в тренажёрном зале. Также хоккеисты поработали над тактикой и разбором игры. Накануне «Югра» с разгромным счётом 0:7 проиграла дома «Авангарду».

«Ещё раз приносим извинения болельщикам за разгромное поражение. У команды состоялся серьёзный разговор. Прошла запланированная на первую половину дня тренировка в зале под руководством главного тренера Игоря Захаркина. Всё сказанное накануне — это эмоции. Никаких решений сегодня приниматься не будет», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе ханты-мансийцев.

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Ранее генеральный менеджер клуба Евгений Хацей заявил, что вопрос относительно будущего Игоря Захаркина на занимаемом посту будет решаться.

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