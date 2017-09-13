«Оттава» взяла на просмотр нападающего Брендана Вудса

«Оттава Сенаторз» объявил о заключении пробного контракта с нападающим Бренданом Вудсом. Он примет участие в тренировочном лагере команды, который стартует 14 сентября.



25-летний форвард ранее выступал в системе клуба «Каролина Харрикейнз», который задрафтовал его в 2012 году под общим 129-м номером. В НХЛ он провёл в общей сложности семь матчей. В прошедшем сезоне АХЛ из-за травм игрок провёл только 24 матча и отметился тремя голами и тремя результативными передачами при показателе полезности "-7", а также заработал 41 минуту штрафа.