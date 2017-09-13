Клубы и игроки НХЛ пожертвуют $ 2,7 млн пострадавшим от урагана «Ирма»

«Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», профсоюз игроков (НХЛПА) и НХЛ пожертвуют $ 2,7 млн пострадавшим от урагана «Ирма». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛПА.
Ураган 6 сентября обрушился на острова Карибского бассейна, а до Флориды дошёл 10-го числа. «Пантерз» и «Лайтнинг» на время стихийного бедствия эвакуировали свои команды. Ураган унёс жизни 55 человек, в том числе 18 в США. Сейчас «Ирма» теряет силу, урагану присвоена категория самой низкой интенсивности.
Тренировочные лагеря в НХЛ стартуют 14 сентября.
«Пантерз» эвакуируют команду из Флориды в Бостон из-за урагана Ирма