Защитник СКА Войнов тренируется вместе с командой перед игрой с «Автомобилистом»

Защитник СКА Вячеслав Войнов присутствует на утренней раскатке петербургской команды перед матчем с «Автомобилистом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева Последний матч Войнов провёл за СКА 18 февраля 2017 года с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ. Главный тренер петербургских «армейцев» Олег Знарок ранее заявлял, что Войнов восстановится от травмы и будет играть в конце сентября.

На утренней раскатке отсутствуют нападающие Ярно Коскиранта и Максим Карпов.

Матч СКА — «Автомобилист» состоится 13 сентября. Начало — 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Вячеслав Войнов на тренировке СКА Фото: «Чемпионат»

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