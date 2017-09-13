Глазачев дебютирует за «Адмирал» в матче с «Йокеритом»

«Адмирал» и «Йокерит» опубликовали составы на матч, который состоится во Владивостоке. Начало игры — в 12:30 мск. За «моряков» дебютирует нападающий Константин Глазачев, который недавно подписал контракт с клубом. Он заменит Владимира Ткачёва в первом звене.



«Адмирал»

Налимов (Серебряков);

Блум — Бартулис, Глазачев — Райт — Саболич;

Курашов — Волченков, Краснослободцев — Саюстов — Александров;

Мнацян — Земчёнок, Казаков — Макаренко — Жафяров;

Глухов, Бутузов — Махановский — Воронин, Манукян.



«Йокерит»

Запольски (Ратилайнен);

Лепистё — Ландин, Н. Йенсен — Регин — Палола;

Кивистё — Гилрой, Толванен — О'Нилл — Йоэнсуу;

Й. Йенсен — Лауридсен, Марьамяки — Норман — Мяки;

Риссанен — Раутанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.

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