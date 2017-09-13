Китов: «Кузня» отправит двух тренеров на стажировку в Ярославль

Исполняющий обязанности генерального директора новокузнецкого «Металлурга» Александр Китов рассказал о стратегии развития клуба и подготовке собственных тренерских кадров и воспитанников школы.



«В Ярославле открылся большой хоккейный центр, планируем отправить туда на стажировку протяжённостью два-три месяца двух наших тренеров. Это будет однозначно интересно и полезно для дальнейшего развития новокузнецкого хоккея. Впервые появилась такая возможность. Это опять же благодаря тесному сотрудничеству с Ярославлем. Думаю, будет огромная польза.

Это очень плохо, что «Металлург» теперь вне КХЛ. Такое решение лиги было тяжело пережить, пожалуй, всему Новокузнецку. Хоть и прошло уже несколько месяцев, но рана ещё не зажила. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы опровергнуть слова этих скептиков, которые считают, что хоккейная школа «Металлурга» начнёт умирать. Будем работать, будем также готовить тренерские кадры для школы, будем воспитывать ребят и стараться, чтобы как можно больше местных ребят играло за свою родную команду", — цитирует Китова пресс-служба клуба.