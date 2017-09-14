Д. Кинг: были предложения от трёх клубов НХЛ, но выбрал «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Дуайт Кинг рассказал о причинах приезда в клуб КХЛ.

«Всё пришло к тому, что у меня не было контракта, а предложения были только приехать на просмотр в НХЛ. Я провёл неплохие годы в НХЛ, но теперь решил открыть новую главу в своей жизни, попробовать себя в другой лиге. Хороший вызов для меня. Три команды проявляли ко мне интерес, но предлагали только пробные контракты, так что в конце июля я принял решение, что стоит попробовать силы в другой лиге. От «Канадиенс» предложений мне не поступало.

Почему выбрал «Автомобилист»? Я полагался на своего агента, который вёл все переговоры и предложил вариант с «Автомобилистом». Он рекомендовал Екатеринбург и КХЛ. Вообще, до перехода я мало знал об этой команде, городе и о лиге в целом.

Я, конечно, знал о решении НХЛ не ехать в Корею. Но нельзя сказать, что я поехал в КХЛ только из-за того, что энхаэловцев не будет на Олимпиаде. Это была одна из причин. Какие ещё были причины? Деньги? Ну да, но главное — возможность получить опыт, попробовать что-то новое», — сказал Кинг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.

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