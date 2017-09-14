Д. Воробьёв: у «Лады» как будто гири на руках и ногах, психологически тяжело

Защитник «Лады» Дмитрий Воробьёв подвёл итоги матча с минским «Динамо» (0:2).



«Сложно подобрать слова после очередного поражения. В какой-то степени всё просто, соперник реализовал большинство, а мы не смогли. Провалили первую половину второго периода. Пытались переломить ход матча в третьем периоде, шли вперёд, бросали, но соперник играл в обороне надёжно, действовал грамотно по счёту. Не могу это объяснить, не первый раз уже начинаем матчи робко, причем сами, а не из-за игры соперника.



У нас как будто гири на руках и ногах. Психологически тяжело. Понимаем, что должны победить и набрать очки, но вместо этого становится только хуже», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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