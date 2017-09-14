Дьяков: у «Лады» реализация не получается с самого старта сезона

Защитник «Лады» Кирилл Дьяков прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Игра в неравных составах стала ключевой в матче с Минском. К сожалению, нас подвела реализация, а вот соперник сумел воспользоваться своими моментами. Думаю, что здесь как снежный ком. Реализация не получается с самого старта сезона, ребята начинают спешить в этих моментах, броски получаются неточными и соответственно нет голов. Всё это копится и только усугубляется.



Эта игра была до гола? Можно и так сказать, наверное. Соперник использовал свои моменты на старте второго периода, а дальше просто надёжно действовал в обороне.



Эмоционально очень тяжело, когда идёт такая серия. Уходит уверенность в своих силах, а сомнения влияют на действия на льду. Конечно, мы все профессионалы и должны преодолеть этот период», — цитирует игрока официальный сайт тольяттинской команды.

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