Скудра: в концовке некоторые игроки «Торпедо» неприятно удивили

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями после поражения от «Салавата Юлаева» (1:2).



«Считаю, мы сыграли хороший матч. В концовке допустили пару ошибок, но целиком план на игру, который у нас был, мы выполнили. В концовке некоторые ребята неприятно удивили, но из этого и состоит игра. Ванька Лисутин провёл отличный матч, больше за него обидно.



Проблемы с реализацией? Это не только проблема нападающих, там же ещё вратарь в воротах. Где-то Скривенс подтащил, где-то мы не забили», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Почему нельзя выиграть у СКА, а Восток интереснее Запада? Мнение экспертов Никто не может бросить вызов петербургским «армейцам», а тренерские отставки ни к чему хорошему не приведут.