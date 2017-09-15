Объявлены составы «Амура» и «Слована» на матч в Хабаровске

Хабаровский «Амур» и братиславский «Слован» определились с составами на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Амур»:
Метсола (Киселёв);
Коларж — Кондратьев, Бывальцев — Ли — Потехин;
Йордан — Кузьмин, Фролов — Зогорна — Квапил;
Атюшов — Вверин, Вячеслав Ушенин — Горшков — Владислав Ушенин;
Калинин, Клопов, Величкин — Губин — Заседа.
«Слован»:
Штепанек (Мазанец);
Эберт — Баркер, Дженовей — Ржепик — Кашпар;
Тайми — Месарош, Грнка — Смоленяк — Микуш;
Шварни — Ворачек, Скалицки — Вьеденски — Штястны;
Козак — Гедера, Гецл — Свобода — Садецки.
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