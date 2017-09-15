Первый рейтинг клубов КХЛ будет составлен по итогам «регулярки»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о том, как часто будет публиковаться рейтинг клубов КХЛ.

«Рейтинг составляется два раза: по итогам регулярного чемпионата, а затем по итогам сезона. Все промежуточные подведения будет спекуляцией. Вряд ли рейтинг по итогам плей-офф и «регулярки» поменяется в отношении команд, которые будут внизу. Тогда клубы уже могут понять, кто перейдёт в ВХЛ и скорректировать свою трансферную политику», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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