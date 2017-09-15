Краснослободцев: особого настроя на ЦСКА не было, очки одинаковые в любой игре

Нападающий «Адмирала» Вадим Краснослободцев прокомментировал победу над ЦСКА (3:1).

«Это наша лучшая игра в сезоне? Всё ещё впереди. Хорошо сыграли в обороне, в третьем периоде очень грамотно действовали, получилось удержать счёт.



Наконец-то Вову Ткачёва прорвало. Молодчик, долго не мог забить. Как-то особенно не настраивались на ЦСКА. Нам нужны победы, очки одинаковые в каждой игре, что с ЦСКА, что с другими командами. У нас всё впереди, играть весь сезон. Задачу никто не снимал», — сказал Краснослободцев в эфире клубного телевидения.

«Адмирал» стал первой командой после СКА, которая смогла выиграть у ЦСКА

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