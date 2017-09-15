Тротц: в составе «Вашингтона» есть дыры, но молодёжь должна помочь их залатать

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Мне нравится наша команда. Некоторые игроки ушли в межсезонье, поэтому у нас уже нет такой глубины в некоторых линиях. Но я знаю, у нас по-настоящему хорошая команда. Бураковски и Уилсон могут выйти на более важные роли, эти молодые ребята здорово развиваются.



Есть дыры, которые придётся залатать. Однако последние два года мы были возрастной командой, и некоторые молодые ребята проводили больше времени в низшей лиге, где много играли и выходили на лёд в ключевые моменты. Теперь они готовы к НХЛ, и я хочу, чтобы они пробились в основной состав», — цитирует Тротца Sportsnet.