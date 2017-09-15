Аляев: Скудру не устраивала моя игра, переход в «Спартак» не был неожиданным

Защитник Артём Аляев рассказал подробности перехода из «Торпедо» в «Спартак».

«Я много общался с агентом и ждал, что обмен вот-вот произойдёт. Так что большой неожиданностью для меня переход в «Спартак» не стал. Не я настаивал на обмене, скорее, это шло от главного тренера «Торпедо», который искал варианты совершить обмен. Можно сказать, что Скудру не устраивала моя игра.



Думал, всё будет гораздо сложнее. Но мне повезло, в «Спартаке» выступают мои товарищи, ребята, с которыми вместе играл, — Алексей Пепеляев, Слава Лещенко, Денис Толпеко. Они помогают мне адаптироваться. Коллектив в «Спартаке» хороший, рад, что меня очень доброжелательно встретили. Хочу вернуться на прежний уровень, набрать столько же очков, как и в позапрошлом сезоне, прогрессировать, идти дальше», — цитирует Аляева пресс-служба «Спартака».