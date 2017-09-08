«Торпедо» обменяло Аляева в «Спартак» на Сергиенко

«Спартак» обменял защитника Юрия Сергиенко в нижегородское «Торпедо» на другого игрока обороны Артёма Аляева. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент игроков Юрий Николаев.

«Могу подтвердить, что команды совершили обмен. Артём Аляев переходит в «Спартак», а Юрий Сергиенко станет хоккеистом «Торпедо». Осталось уладить некоторые моменты», — пояснил Николаев.

В четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона на счету Сергиенко одна голевая передача и показатель полезности «-2». Аляев в текущем сезоне провёл один матч и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+1».

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