Салминен: были проблемы с визой, постараюсь помочь «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Сакари Салминен прокомментировал подписание контракта с клубом.



«Динамо» — большой клуб, буду делать всё возможное, чтобы помочь команде. Я тренируюсь уже две недели с командой, надеюсь, что в следующем матче смогу сыграть. Были небольшие проблемы с визой, не смог получить её вовремя, но сейчас всё в порядке. В прошлом году многое шло не так, думаю, что у меня там была не та роль в «Йокерите», не играл так много в большинстве. Надеюсь, что сейчас новый старт, и я смогу вернуться на свой уровень», — сказал Салминен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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