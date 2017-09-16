Форвард «Анахайма» Кеслер выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Кеслер выбыл на неопределённый срок после проведённой операции на бедре, сообщил генеральный менеджер клуба Боб Мюррей.



«Нет вообще никакого срока. Во второй половине сезона Кеслер не мог использовать одну из частей нижней половины тела для катания. Он многое сделал, что восстановить четырехглавую мышцу бедра», — рассказал Мюррей официальном сайту «Анахайма».

В 82 матчах прошлого сезона 33-летний Кеслер набрал 58 (22+36) очков, а также 8 (1+7) баллов в 17 встречах плей-офф.