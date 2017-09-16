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Форвард «Анахайма» Кеслер выбыл на неопределённый срок

16 сентября 2017, суббота. 15:57 Хоккей

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Кеслер выбыл на неопределённый срок после проведённой операции на бедре, сообщил генеральный менеджер клуба Боб Мюррей.

«Нет вообще никакого срока. Во второй половине сезона Кеслер не мог использовать одну из частей нижней половины тела для катания. Он многое сделал, что восстановить четырехглавую мышцу бедра», — рассказал Мюррей официальном сайту «Анахайма».

В 82 матчах прошлого сезона 33-летний Кеслер набрал 58 (22+36) очков, а также 8 (1+7) баллов в 17 встречах плей-офф.

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Источник: Официальный сайт "Анахайм Дакс" Сообщить об ошибке
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Анахайм Дакс Райан Кеслер
Новости. Хоккей
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