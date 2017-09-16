Сергеев: как Назаров мотивирует «Нефтехимик» — это не для посторонних

Защитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», в котором его команда одержала победу со счётом 4:2.



«Мы сначала повели, а потом проигрывали, но в хоккее всякое случается. Мы нашли в себе силы, отыгрались. В общем, сыграли, как необходимо. Как нас мотивировал тренер? Он нас всегда одинаково мотивирует, но это не для посторонних. Мой гол? Наконец-то я смог забить в этом сезоне», — приводит слова Сергеева официальный сайт нижнекамской команды.

«Нефтехимик» обыграл «Северсталь», Ганзл и Секстон набрали по два очка