Падакин: ХК «Сочи» диктовал игру и разрушал атаки «Торпедо»

Нападающий ХК «Сочи» Павел Падакин прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (1:0).

«Была хорошая игра, мы заслуженно победили. Играли хорошо как в зоне нападения, так и в зоне защиты. „Торпедо“ — хорошая команда, но сегодня мы показали свою игру и не дали сопернику воспользоваться тем, что у них есть. Разрушали их атаки. Всё идёт от нас, мы диктовали игру, счёт 1:0 — победа. Неважно, с каким счётом выигрываешь — 1:0, 5:0 или 5:4, главное — выиграть, мы это сделали. Победили за счёт командной игры. Костя Барулин вернулся после долгой паузы и помог нам выиграть. Это большая победа для него и для команды. Сейчас надо настраиваться на выезд», — сказал Падакин в эфире клубного телевидения.

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