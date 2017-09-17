Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 16 сентября, в котором будет проведено семь встреч.
«Адмирал» — «Витязь»
«Авангард» — «Югра»
«Барыс» — «Сибирь»
«Динамо» Мн — «Металлург» Мг
«Локомотив» — «Лада»
СКА — «Трактор»
«Динамо» М — «Автомобилист».
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Вы можете посмотреть видеопрогноз также на «Чемпионате».
Вы можете принять участие в опросе также в PlayBuzz.