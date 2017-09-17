«Спартак» подтвердил информацию, что Толпеко помещён в список отказов

«Спартак» подтвердил тот факт, что нападающий Денис Толпеко помещён в список отказов.



«Нападающий Денис Толпеко помещён в список отказов», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.

В текущем регулярном чемпионате Толпеко принял участие в четырёх матчах и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «0». Всего в КХЛ на его счету 112 (49+63) очков в 382 матчах при показателе полезности «-24».

«Спартак» проиграл семь матчей из 11 и занимает предпоследнее место на Западе, набрав 10 очков.