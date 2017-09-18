Гулявцев: изменения в составе на матч с «Салаватом» будут, «Северсталь» даст бой

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев рассказал о причинах поражения в игре с «Нефтехимиком» (2:4) и о готовности команды к матчу в Уфе с «Салаватом Юлаевым», который начнётся в 17:00 мск.



«В игре с „Нефтехимиком“ мы выдерживали тактическую схему, которая была заготовлена на матч. Был отрезок, когда даже вели в счёте. Но потом пошли удаления. Это наш бич на сегодня. Конечно, они будут строго наказываться. По сути, неоправданные удаления, реализованные «Нефтехимиком», и гол, который мы привезли, – один молодой человек не выполняет то, что от него просят, – и привели к поражению. Что касается настроя, готовности, то здесь у команды всё было в порядке. К матчу в Уфе мы тоже готовы. У ребят боевое, хорошее настроение. Так что, я думаю, будет бой. Изменения в составе будут. Не скажу, что большие, но будут.



Вишневский где-то уступает в скорости, но очень хорошо выбирает позицию. Это жёсткий, неуступчивый защитник. Нам нужны такие люди. И он показывает определённый, хороший уровень игры. Позавчера вы видели – он шайбу забросил. Виталий профессионал и относится к своей работе соответствующе. Так что для него есть место в составе», — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.

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Вы можете посмотреть видео гола Александра Авцина, который вывел «Нефтехимик» вперёд, также на официальном сайте КХЛ.