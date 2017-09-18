Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей в соцсети «ВКонтакте»

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подведёт итоги недели, ответив на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир в паблике «Чемпионата» состоится 18 сентября начиная с 18:00 по московскому времени.

Чат КХЛ: к приезду Рыспаева на игры в Китае будут ходить 50 тыс. зрителей А ещё стало известно, почему Раймо Сумманен избил прохожего в Хельсинки.

Вопросы вы можете оставлять в комментариях в хоккейном сообществе «Чемпионата» во «ВКонтакте».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео можно посмотреть также в хоккейной группе «Чемпионата» во «ВКонтакте».