НХЛ не будет уменьшать размер вратарских нагрудников в сезоне-2017/18

НХЛ не будет уменьшать размер вратарских нагрудников в грядущем сезоне, сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа. Это связано с тем, что экипировка новых размеров пока не готова. Изменения могут произойти в следующем сезоне.



Предложение уменьшить некоторые элементы вратарской экипировки — трусы и нагрудники — обсуждали во время встречи генеральных менеджеров в 2016 году. В сезоне-2016/17 вратарей обязали носить хоккейные трусы меньших размеров, чем прежде. Это было сделано с целью увеличения результативности матчей.