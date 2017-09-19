Новиков: «Металлург» что-то затемнил, выступает на старте сезона ниже среднего

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал выступление лидеров Восточной конференции.
«По поводу «Салавата» были некоторые сомнения, но сейчас уфимцы выправляют свою игру, однако вчерашнее поражение от «Северстали», конечно, удивило. «Ак Барс» в начале сезона заявлялся как лидер вообще нашего хоккея. Сегодняшнее место в тройке — не предел для Казани. То, что у «Ак Барса» в этом сезоне будет цель играть не ниже финала Кубка Гагарина, не вызывает сомнений. Радует «Куньлунь», команда показывает боевой, плотный и агрессивный хоккей. «Авангард» пытается заявить себя как лидер, но ему сложно, тем не менее определённые успехи есть. «Металлург», конечно, что-то затемнил, старт сезона ниже среднего. В команде идёт перестройка, и лучшие её годы уже позади. Нужно время для создания проекта новой команды, потому что лидеры не молодеют», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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