Новиков: «Металлург» что-то затемнил, выступает на старте сезона ниже среднего

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал выступление лидеров Восточной конференции.

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» отдала матч с 3:0, СКА повторил свой рекорд Питер проглотил очередного соперника. И не поперхнулся.

«По поводу «Салавата» были некоторые сомнения, но сейчас уфимцы выправляют свою игру, однако вчерашнее поражение от «Северстали», конечно, удивило. «Ак Барс» в начале сезона заявлялся как лидер вообще нашего хоккея. Сегодняшнее место в тройке — не предел для Казани. То, что у «Ак Барса» в этом сезоне будет цель играть не ниже финала Кубка Гагарина, не вызывает сомнений. Радует «Куньлунь», команда показывает боевой, плотный и агрессивный хоккей. «Авангард» пытается заявить себя как лидер, но ему сложно, тем не менее определённые успехи есть. «Металлург», конечно, что-то затемнил, старт сезона ниже среднего. В команде идёт перестройка, и лучшие её годы уже позади. Нужно время для создания проекта новой команды, потому что лидеры не молодеют», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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