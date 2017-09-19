«Югра» подписала контракт с чешским защитником Витасеком

Как стало известно «Чемпионату», «Югра» заключила контракт с чешским защитником Ондржеем Витасеком.

«Работы Захаркина не видно, а ЦСКА – заложник ротации». Мнение экспертов Кожевников по-прежнему не верит в Захаркина, а Гомоляко не удивлён работой Коршекова в «Барысе».

В прошедшем сезоне 27-летний Витасек выступал в чемпионате Чехии за «Били Тигржи», провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 14 (5+9) очков при показателе полезности "+7". В 12 играх плей-офф он отметился тремя передачами при показателе полезности "+5". Также Витасек играл за сборную Чехии на Евротуре, а в 2014 году принял участие в чемпионате мира, на котором чешская команда уступила Швеции в матче за третье место.

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