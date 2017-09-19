Силовой приём защитника СКА Зубарева признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ опубликовала видео лучших силовых приёмов четвёртой игровой недели. Первое место занял защитник СКА Андрей Зубарев, который сделал хит на нападающем магнитогорского «Металлурга» Ярославе Косове.

«Знарок пилит сук, на котором сидит». Итоги прямого эфира Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».

1. Андрей Зубарев в матче СКА с магнитогорским «Металлургом».

2. Евгений Артюхин в матче московского «Динамо» с «Трактором».

3. Александр Нестеров в матче «Лады» с минским «Динамо».

4. Теэму Хартикайнен в матче «Салавата Юлаева» с «Торпедо».

5. Алексей Василевский в матче «Автомобилиста» со СКА.

6. Мэтт Фрэттин в матче «Барыса» с «Сибирью».

7. Никита Трямкин в матче «Автомобилиста» с московским «Динамо».

8. Егор Рыков в матче СКА с «Ладой».

9. Никита Комаров в матче московского «Динамо» с «Трактором».

10. Вадим Кудако в матче «Северстали» с «Ак Барсом».

Вы можете посмотреть видео лучших силовых приёмов также на официальном сайте КХЛ.