КХЛ подтвердила переход Семёна Кокуёва из «Северстали» в «Трактор»

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте подтвердила переход нападающего Семёна Кокуёва в челябинский «Трактор». В прошлом сезоне 30-летний форвард провёл 40 матчей и набрал 12 (10+2) очков. В КХЛ на его счету 60 (34+26) баллов за результативность в 209 матчах.



Также «Барыс» расторг по соглашению сторон контракты с нападающими Алиханом Асетовым и Мадияром Ибрайбековым. По соглашению сторон «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Александром Локтевым. Словацкий нападающий Карол Чаньи по соглашению сторон расторг контракт с «Куньлунь Ред Стар».

Семён Кокуёв может вернуться в «Трактор»