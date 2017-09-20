У нападающего «Дэвилз» Брайана Бойла обнаружили рак

Нападающему «Нью-Джерси Дэвилз» Брайану Бойлу поставили диагноз «хронический миелоидный лейкоз». Болезнь обнаружена на ранней стадии, врачи ждут результатов анализов, чтобы понять, когда игрок сможет вернуться в команду.



«Я считаю себя счастливым человеком. Я получил массу посланий с пожеланиями выздоровления, где люди говорят, что будут молиться за меня. Это как раз то, что мне нужно. Я сам видел, как это помогает в борьбе с раком или другими заболеваниями, которые считаются неизлечимыми. Что касается меня, то я оказался в неплохой ситуации: у нас есть план лечения, и я рассчитываю, что смогу выйти на лёд и играть. Не знаю, когда это случится, но планирую принять участие в матче 7 октября. Я не люблю пропускать матчи», — приводятся слова Бойла на официальном сайте НХЛ.



32-летний Бойл 1 июля подписал с «Дэвилз» двухлетний контракт на $ 5,5 млн. В прошлом сезоне он провёл 75 матчей в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс», набрав в них 25 (13+12) очков.