Купер: новички «Тампы» Волков и Липанов сыграли превосходно

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после предсезонного матча с «Каролиной Харрикейнз» (1:2) оценил игру звена Александр Волков — Алексей Липанов — Борис Катчук.

«Это звено сыграло превосходно, мне многое понравилось в их дебюте. Ощущения, что мы выиграли 3:2», — цитирует Купера в своём «твиттере» журналист Tampa Bay Times Джо Смит.

Из россиян в составе «Тампы» сыграли нападающие Алексей Липанов (15:42), Александр Волков (16:38), Владислав Наместников (18:56) и защитник Олег Сосунов (16:37). Никто из них не отметился результативными действиями, все завершили матч с показателем полезности «0».