Микко Коскинен не поехал со СКА на выезд

СКА отправился на выезд, где проведёт матчи с «Авангардом», «Югрой», «Барысом» и «Сибирью». С командой не поехал вратарь Микко Коскинен, а также защитник Егор Яковлев, который находится в списке травмированных. 15 сентября главный тренер «армейцев» Олег Знарок сообщил, что Коскинен простудился. Защитник Вячеслав Войнов, который восстанавливается после травмы, поехал с командой.



Вратари: Игорь Шестёркин, Сергей Коробов, Алексей Мельничук.



Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Патрик Херсли.



Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Максим Карпов, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Михаил Мальцев, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Сергей Широков.