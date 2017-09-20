Скабелка: если «Авангард» лишит СКА возможности атаковать, тогда есть варианты

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча состоится в Омске 21 сентября.

«СКА — команда, которая очень много играет в атаке. Если лишить её этой возможности, тогда есть варианты. Плюс должно работать большинство», — сказал Скабелка в эфире клубного телевидения.

СКА ещё не проигрывал в этом сезоне, победная серия «армейской» команды составляет 12 матчей.

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Вы можете посмотреть видеосюжет с тренировки команды также на официальном канале «Авангарда» в YouTube.