Горский: Санников вполне мог избежать столкновения с судьёй

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал эпизод на 55-й минуте матча «Сибирь» – «Витязь», когда нападающий новосибирской команды Степан Санников, выехав из-за ворот, сбил с ног судью матча Юрия Цыплакова.

Также он дал пояснения по другим эпизодам. На на 29-й минуте матча Адмирал» – «Йокерит». В центральной зоне столкнулись нападающий «Адмирала» Виктор Александров и форвард «Йокерита» Маси Марьямяки. После столкновения Александров получил большой штраф за удар коленом и дисциплинарный до конца игры, а Марьямяки – двойной малый и 10-минутный дисциплинарный за колющий удар.

«Ак Барс» – «Динамо» Рига. На первой минуте нападающий «Ак Барса» Александр Свитов толкает у борта нападающего «Динамо» Брэндона Макмиллана и получает две минуты за атаку соперника сзади, а также десятиминутный дисциплинарный штраф.



«Санников выезжает из-за ворот и прекрасно видит стоящего впереди него судью, который, кстати, занял абсолютно верную позицию, чтобы видеть момент, ведь шайба находится у бортика, там идёт борьба. Может показаться, что игрок случайно задел арбитра. Но затем комиссия, просмотрев его более подробно, пришла к выводу, что Санников вполне мог избежать столкновения и выписала ему штраф и дисквалификацию на две игры. Санников же мастер спорта! И ничего ему не стоило, видя судью, проехать по другой дуге. Но он этого не сделал. Судья же не видел Санникова и вполне мог получить травму.

Эпизод состоит из двух частей. В первой – столкновение Александрова и Марьямяки. Здесь судьи ошиблись, определив у игрока «Адмирала» удар коленом. А вот неправильная атака налицо. СДК нарушение игрока «Адмирала» переквалифицировал и дисквалификацию накладывать не стал. А вот нарушение Марьямяки осталось как бы за кадром, однако с другой точки ясно видно, что финн, подъехав к лежащему Александрову, делает попытку ткнуть его клюшкой. Наказание – 2+2+10 минут. Судья чётко видел эпизод и отреагировал.

При просмотре эпизода с участием Свитова впечатление складывается однозначное: удар в голову. У СДК было время всё хорошо рассмотреть и совершенно правильно переквалифицировать наказание игрока «Ак Барса» на большой и дисциплинарный до конца матча, а также выписать ему дисквалификацию», — цитирует Горского официальный сайт КХЛ.