«Слован» дома проиграл «Ак Барсу» и потерпел шестое поражение в семи матчах

«Слован» на своём льду проиграл «Ак Барсу». Команда из Братиславы потерпела шестое поражение в семи последних матчах. Команда Милоша Ржиги выиграла три матча из 12 в текущем сезоне. Казанская команда выиграла свой третий матч подряд, забив в них 15 голов. В 11 матчах сезона на счету команды Зинэтулы Билялетдинова восемь побед.

К 25-й минуте встречи счёт был равный — 2:2. За «Ак Барс» забили Джастин Азеведу и Михаил Глухов, в составе «Слована» отличились Юрай Микуш и Симон Депре. Причём в эпизоде со вторым голом словацкой команды шайба угодила в ворота от защитника казанцев Андрея Маркова.

Андрей Марков забил гол в свои ворота в матче со «Слованом»

С 31-й минуты по 44-ю казанцы забили три гола стараниями Иржи Секача, Дмитрия Архипова и Джастина Азеведу. На 46-й минуте матча Радек Смоленяк сократил разрыв, но на 51-й Иржи Секач восстановил статус-кво. Итог — победа казанской команды со счётом 6:3.

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