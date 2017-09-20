Назаров: не хотелось, чтобы рижское «Динамо» прервало серию поражений на нас

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» (2:0).

«Знали, что противник идёт на проигрышной серии, и нам и не хотелось, чтобы он прервал её на нашей команде. Просил ребят сегодня собраться максимально, потому что любая серия когда-то заканчивается. Рад, что выиграли. Готовимся к выезду», — цитирует главного тренера нижнекамской команды официальный сайт клуба.

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