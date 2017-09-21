Гребенщиков: ХК «Сочи» грамотно дотерпел, забил свои голы

Нападающий ХК «Сочи» Святослав Гребенщиков поделился эмоциями от победы над «Трактором» (5:3).

Была интересная игра, атакующая. Много заброшенных шайб, думаю, что нашим болельщикам матч понравился. Игра была «от ножа». Может быть, преимущество было у соперника, но голы мы забили не случайные. Хорошие, трудовые шайбы, с отбором шайбы в чужой зоне. А потом мы немного расслабились, плюс они дома играли, побежали отыгрываться. Но мы грамотно дотерпели, забили свои голы. Когда ехал, то чувствовал, что гол будет. Поэтому оставалось только посмотреть – отдать или бросить — и по ходу момента решил бросить.



Тяжёлый выезд, но хорошо, что первую игру выиграли. Будем наращивать обороты, психологически будет легче в следующей игре. Какой момент стал ключевым? Наверное, когда Саймон забил четвёртый гол. Там была хорошая комбинация, да и вообще это звено хорошо играло. Да, можно сказать, что это переломный момент.



Надо со всеми партнёрами находить общий язык и играть. В этом проблем нет. Тем более на предсезонке мы пробовали разные сочетания и со всеми успели поиграть. Общаемся, разговариваем, поэтому в этом плане нет никаких затруднений», — цитирует игрока официальный сайт клуба.