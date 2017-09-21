Каспарайтис сыграет в Высшей лиге Беларуси, чтобы подготовиться к ЧМ в Каунасе

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис сыграет в Высшей лиге Беларуси. 44-летний хоккеист планирует провести несколько матчей в сезоне, чтобы лучше подготовиться к домашнему чемпионату мира. Каспарайтис прибудет в расположение команды примерно через месяц. О названии команды информации пока нет.

Каспарайтис является олимпийским чемпионом 1992 года, много лет играл в НХЛ. В сезоне-2009/10 Каспарайтис завершил карьеру в составе клуба КХЛ СКА. После этого он пропустил три сезона, однако выразил желание сыграть за сборную Литвы, для чего нужно было четыре года подряд играть в чемпионате Литвы. Для зачёта было достаточно даже одного матча. В четырёх сезонах хоккеист провёл семь матчей и теперь намерен сыграть на чемпионате мира в Каунасе в 2018 году в составе сборной Литвы.