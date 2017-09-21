ЦСКА произвёл ряд изменений в билетной системе

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об изменениях в билетной программе на домашние матчи.



«В продажу поступила новая категория билетов «Ближе к команде». Теперь, купив билет на нижние ряды трибун, можно посмотреть домашние игры команды в регулярном чемпионате за 200-300 рублей. Предложение действительно для следующих категорий зрителей:



— студенты вузов (при предъявлении студенческого билета);

— многодетные семьи (при предъявлении удостоверения многодетной семьи);

— пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения);

— инвалиды (сверх квоты на бесплатное посещение – при предъявлении удостоверения инвалида);

— военные пенсионеры, ветераны ВОВ, лица, проходящие военную службу (при предъявлении военного билета — или удостоверения ветерана ВОВ, пенсионного удостоверения военнослужащего);



Приобрести билеты «Ближе к команде» можно в кассах ЛДС ЦСКА.



Теперь действие билета «Детский» распространяется не только на игры, проходящие в будние дни (кроме игры со СКА), но и на матчи выходного дня регулярного чемпионата. Для владельцев абонементов всех категорий (кроме абонементов “Фанат”) введена накопительная скидка.



Теперь свой абонемент можно передать друзьям и родным. Кроме того, владельцы абонементов категории «Стандарт», посетившие минимум 20 матчей регулярного чемпионата, получают право на приоритетную покупку занимаемого ранее места на матчи серии плей-офф.