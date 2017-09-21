Дуайер: вратари неплохо потрудились, был крайне упорный матч

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги проигранного матча с «Барысом» (1:4).



«Это был очень упорный матч, с обилием физической борьбы. Соперники сражались от начала и до конца. Думаю, оба вратаря сегодня неплохо потрудились. У нас имелись хорошие моменты во втором периоде, чтобы забросить и вырваться вперед. А в третьем хорошие моменты были уже у обеих команд. Хозяева сумели забросить очень важную шайбу. Нашли способ, как завладеть преимуществом. Повели в счёте. И нам ещё повезло в том, что, когда побежали отыгрываться, не пропустили больше.



«Барыс» действительно смог забросить вторую шайбу при игре «четыре на четыре». Но всё же куда более важным стал первый гол. В целом сегодня было не много удалений. Мы имели лишь несколько возможностей реализовать большинство. В то же время парни отлично сработали в меньшинстве. Спецбригада «Барыса» — одна из лучших в лиге», — цитирует тренера официальный сайт «Динамо».

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